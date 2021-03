Kirkegænger har længtes efter at kunne synge salmer: - Det giver en glæde indeni

Som et led i den delvise genåbning blev der mandag den 22. marts åbnet for, at kirker landet over må holde udendørs gudstjenester med op til 50 personer samtidig med, at der må synges med på salmerne, så længe, at det foregår udendørs.

Kirkegængere i Hedensted Kirke kunne derfor til dagens gudstjeneste synge med på påskesalmerne.

- Det er rigtig dejligt. Vi har virkelig savnet at kunne synge sammen. Selvfølgelig har vi måttet mødes nogle få og sidde og bede sammen, men det giver ikke helt det samme som også at få lov at synge sammen, siger Vivian Sharp, der var mødt op til dagens gudstjeneste i Hedensted Kirke.