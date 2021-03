Kom med til udendørs gudstjeneste: Nu må der synges

Ville ønske, de kunne synge indenfor

Sang og salmer er så stor en del af gudstjenesten, at biskoppen opfordrer til, at man mødes på kirkegården og synger en salme efter gudstjenesten, hvis man altså ikke kan holde en udenfor. Elof Westergaard havde dog håbet, at de ikke behøvede at trække udenfor for at synge.

- Jeg ville ønske, at vi også kunne have sunget indendørs, som vi egentlig har vist, at vi ansvarligt kunne indtil den 23. december sidste år. Det ville jeg have ønsket, siger han.