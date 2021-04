Nye ’grønne’ byggegrunde er klar til salg – bo på Danmarks første termovej

- Det her med, at vi kombinerer to klimaløsninger i én, er det, der gør Termovejen speciel og særlig, fortæller Søren Erbs Poulsen, der er projektleder og docent ved VIA University College i Horsens.

Et forskningsprojekt

Lige nu er der ikke meget at se langs vejen udover forskellige rør, der stikker op fra jorden og en stor brønd for enden af vejen med endnu flere rør. Termovejen er en del af et forskningsprojekt, som har flere aktører bag sig - blandt andet VIA University College i Horsens.

Under asfalten på vejen er der en vejkasse, hvor regnvand kan opsamles og opbevares efter store regnskyld. Herefter kan det lukkes ud i de lokale vandløb, når faren for oversvømmelse er overstået.