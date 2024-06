Nyt konservativ medlem skriver under på grundloven

Tirsdag var en stor dag for esbjergenseren Frederik Bloch Münster (K), der traditionen tro skulle skrive under på, at han vil overholde grundloven, eftersom han er blevet valgt ind i Folketinget.

- Jeg sagde under valgkampen i 2022, at det ville være mit livs største ære at få lov til at sidde i Folketinget, og det bliver nu til virkelighed, siger han og smiler stort.

Ved begivenheden havde han et særligt budskab til syd- og sønderjyderne.

- Jeg vil efter bedste evne sørge for, at de har en stemme i Folketinget, der er nærværende, og som gerne vil lytte til dem, udtaler den konservative politiker.

Esbjergenseren erstatter Niels Flemming Hansen, der blev valgt til europaparlamentet for fjorten dage siden.