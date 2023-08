25-årig er en del af noget, de færreste ønsker - og han elsker det

Forestillingen om at få sit liv ændret på den måde, kan sætte en skræk i de fleste, men for Kristoffer var det blot en ny virkelighed, han måtte forholde sig til.

Spørger man Kristoffer, har der kun været få dage, hvor han har været rigtig træt af tingene.

Men du må da have haft en ekstrem hård tid efterfølgende, når du er gået fra at være aktiv springgymnast til at sidde i kørestol resten af dit liv?

- Selvfølgelig var det surt, at nu var jeg blevet så god til gymnastik, og at der blev sat en stopper for det. Men jeg sagde til mig selv, at det nytter ikke noget at sidde og være sur, siger han.