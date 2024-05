AC Horsens henter ny midtbanespiller hos konkurrent

Det skriver den østjyske klub i en pressemeddelelse.

Fodboldspilleren kommer oprindeligt fra RIK, der ligger i Rønne på Bornholm, men har sidenhen spillet i FC Nordsjælland og FC Helsingør. Nu er han klar til at drage mod Jylland for at spille i de gule trøjer.



- Jeg har valgt at skifte til AC Horsens, fordi klubben er inde i en positiv udvikling, og det virker som en god mulighed for mig, siger Frederik Juul Christensen i pressemeddelelsen.

Begejstringen er også stor hos sportsdirektøren Esben Hansen, der glæder sig over, at den 24-årige spiller har valgt at blive en del af "de gule".

- Han har nogle indlysende fodboldmæssige egenskaber, men han udmærker sig også ved at være ekstremt målrettet og professionel af natur. Han evner at få folk med sig og få folk omkring til at blive bedre, og det er en egenskab, vi vægter højt, siger Esben Hansen.