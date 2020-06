Bo Henriksen kalder Horsens-overlevelse for historisk

Efter 0-0 hjemme mod Randers lørdag er Horsens nu sikret endnu en sæson i landets bedste fodboldrække, Superligaen.

Med det uafgjorte resultat er holdet nemlig 13 point foran Hobro, der med fire kampe tilbage i nedrykningsspillets pulje 2 ikke længere kan indhente Horsens.

Dermed skal Horsens efter sommeren i gang med sin femte superligasæson i træk, og træner Bo Henriksen mener, at det er en historisk bedrift, når man tænker på klubbens størrelse.

Overlever for fjerde år i træk

- Det er jo magisk, at vi gør noget så vanvittigt i en lille klub som vores.

- Vi overlever for fjerde år i træk, og det er jo aldrig sket før, og derfor er det en historisk dag for den her fodboldklub, siger Henriksen.

Overlevelsen er især blevet sikret efter et flot forår, hvor holdet lige nu er inde i en stime, hvor de seneste seks kampe er endt uden nederlag.

Især sejrene over de tre storhold FC København, FC Midtjylland og Brøndby har været imponerende, og det er da også de kampe, den tidligere Horsens-spiller Mathias Nielsen, som lørdag var modstander hos Randers, fremhæver, da han sætter ord på Horsens' flotte præstation.

Fremragende forår

- Horsens skal især have ros for det fremragende forår, hvor holdet har slået alle de store hold.

- Jeg har selv været her, og jeg ved, hvad det handler om i Horsens, derfor ved jeg også, at Horsens er super glade for det her, siger forsvarsspilleren.

Og det er ikke bare Nielsen, der har bemærket de flotte resultater, som Horsens har leveret på det seneste.

Randers-træner Thomas Thomasberg nævner også Horsens flotte stime, og han pointerer ydermere Horsens' evne til at få det optimale ud af deres mål.

Optimale ud af mål

- Altså kigger man på holdets målscore, så skulle Horsens jo have ligget til nedrykning.

- Det viser bare, at de har været dygtige til at få det optimale ud af deres mål og deres indsatser, konstaterer kronjydernes træner.

Horsens har indtil videre i sæsonen kun scoret 28 mål.

Det er samme antal som Esbjerg, der lige nu er nummer fire i pulje 2 og har 15 point færre end Horsens.