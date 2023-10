Cheflæge deler ansvaret ud og er nu kandidat til Årets Leder

Der er både sygeplejersker, læger, sekretærer og fysioterapeuter repræsenteret i deres teams. På den måde kan de selv udvikle og komme med ændringer.

- Det kan være, vi har for lange ventetider på én type patient, og så laver vi om i bookingskabelonen, så det kommer til at passe bedre, siger overlæge Susanne Greisen.

På den måde har alle en stemme og et ansvar for at få tingene til at fungere.

- Jeg tror ikke, jeg ville trives ret godt i at gå og se, at der er noget, der ikke fungerer, men jeg må ikke lave det om. Og det varer længe, inden nogle andre får tid til at se, om det skal laves om, siger hun.