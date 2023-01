Danmarks bedste bøfsandwich kåret – overraskelse på toppen blev afgørende

Alligevel er det en fordel for den danske madkultur, at den indimellem bliver hyldet, som bøfsandwichen bliver her én gang om året.

- Madkulturen er både rodfæstet og samtidig noget, vi aktivt skal arbejde for at bevare, og det gør man ved kontinuerligt at skabe opmærksomhed, siger Caroline Nyvang.

Bøfsandwichen i fokus

Med det samme Jimmy Jensen fik idéen om at lave en bøfsandwich, kunne han ikke slippe det igen.

- Jeg synes, bøfsandwichen kan alt, det siger sig selv, når jeg står her hver dag. Den kan trække folk til fra nær og fjern, siger han.