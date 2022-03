Dieselpriser presser busselskab - taber 20.000 på en tur

Alle bilister oplever lige nu, at det er blevet dyrere at tanke benzin og diesel. Brændstofpriserne er med enkelte undtagelser kun gået opad siden 2021.

I april 2020 var literprisen for diesel under ni kroner. Nu to år senere er den lige under 14 kroner og har et par dage været endnu længere oppe. Det svarer til en prisstigning på næsten 60 procent. Det kan mærkes hos DKBus i Horsens.



- Hver gang vi får en regning på dieselolie, så kan vi se, at det er steget væsentligt. Det er mange penge, siger Jakob Christian Hjerrild, der er vognmand i DKBus.