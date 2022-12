Elevrådet fik en god idé, og så gik skolen i sort

Her havde man fredag en hel skoledag uden brug af elektricitet i undervisningen.

- Vi har slukket for strømmen og skruet helt ned for varmen for at sætte spot på vores energiforbrug, forklarer underviser Trine Vad Knudsen, der står for elevrådet på skolen.

Forslag fra elevrådet

Idéen med en hel skoledag uden strøm kommer fra Egebjergskolens elevråd, der for noget tid siden blev bedt om at forholde sig til, at der skulle skrues ned for temperaturen på skolen.