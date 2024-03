Hans interesse koster ham både tårer og mange penge

Peter Schrøder har en stor interesse for astronomi med en forkærlighed for månen og planeterne.

Og månen er helt speciel, hvis man spørger amatørastronomen fra Tvingstrup.

- Månen styrer mange ting. Tidevandet, højvande, lavvande er jo styret af månen. Der er ting i vores kalendersystem, vi indretter efter månens faser og månens tur omkring jorden. Månen er vigtig, siger han.

Kan nydes med det blotte øje

Selvom Peter Schrøder har et observatorium stående i baghaven, så er det ikke altid nødvendigt at bruge det avancerede udstyr for at nyde synet af månen.

- Der skal ikke en hel masse fancy udstyr til for at betragte månen. Du kan faktisk gå ud med dine helt almindelige øjne, og så kan du se en masse ting på månen, fortæller han.