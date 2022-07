Amatørastronom græd første gang han så Saturn

Det er næsten ikke til at forstå, men måske skal man også bare glæde sig og lade sig fascinere.

Det gør Peter Schrøder fra Tvingstrup.

På sin computer i hjemmet har han fundet det netop offentliggjorte billede frem.

- Et lysår er jo lysets hastighed gange et år. Og så ganger du lige med 13 milliarder, og så ser du det der. Det er satme da imponerende, at det kan lade sig gøre, siger Peter Schrøder.