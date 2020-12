Laura fra Horsens håber på sin “rigtige” debut til EM

Klar på bænken

Landstræner Jesper Jensen indkaldte Laura Damgaard til landsholdstruppen i 11. time. Hun blev for en uge siden hentet ind i truppen som erstatning for Odense-spilleren Helena Elver, der blev skadet under opvarmningen til den første testkamp i Spektrum i Vejle mod Norge. Derfor er hun i første omgang tiltænkt en perifær rolle ved EM. Det slår hende dog ikke ud at skulle tilbringe meget tid på udskiftningsbænken.

- Mine forventninger til at få meget spilletid er ikke store. Men jeg vil selvfølgelig gerne spille, og kommer jeg på banen, vil jeg klø på og bringe mine kvaliteter i spil, siger Laura Damgaard, der selv ser sin force i angrebsspillet.

- Min spidskompetence er mand-til-mand situationer, siger hun.

Skulle det blive til flest minutter fra sidelinjen, ser hun også noget positivt i det.

- Om ikke andet kan jeg hjælpe ude fra bænken med at se nogle ting i spillet, fordi det tit er nemmere at overskue derude fra, mener hun.