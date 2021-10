Lille ø får bedre materiel til at slukke brande

En gave på 250.000 kroner fra TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland har Sydøstjyllands Brandvæsen opbygget en ny vandtankvogn, der skal styrke brandberedskabet på Endelave og dermed øge trygheden på øen.

Donationen har også gjort det muligt at udstyre Endelaves frivillige brandfolk med nye branddragter.

- Pengegaven har gjort det muligt for os at styrke øens beredskab til gavn og glæde for særligt alle endelavitterne, men også de mange besøgende, der hvert år kommer til øen, siger Peter Sørensen, (S), borgmester i Horsens Kommune. Han er også formand for Beredskabskommissionen for Sydøstjyllands Brandvæsen, der dækker både Horsens og Hedensted kommuner.

150 beboere på 13 kvadratkilometer

På den cirka 13 kvadratkilometer store ø bor der fast omkring 150 mennesker.

Dertil kommer cirka 100 sommerhuse og ferieboliger, og særligt i ferieperioderne vokser antallet af mennesker på Endelave gevaldigt.

Den nye traktortrukne vandtankvogn, der kan rumme 3.000 liter vand, har sammen med de nye branddragter løftet øens beredskabsniveau markant og betyder, at en indsats kan påbegyndes endnu hurtigere, end det har været tilfældet hidtil.

- De frivillige brandfolk på Endelave yder sammen med Sydøstjyllands Brandvæsen en fantastisk indsats, og fra TrygFondens side er vi glade for at kunne bidrage til optimeringen af beredskabets materiel og dermed til trygheden og sikkerheden for alle på Endelave, siger Torben Busk, repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland.