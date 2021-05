Mænd skyldige i dødsvold: Fængsles efter et år på fri fod

Efter mere end et år på fri fod er to mænd onsdag blevet varetægtsfængslet, indtil der senere på måneden bliver afsagt dom i en sag om dødsvold.

Nævninger ved Retten i Horsens har onsdag kendt de to mænd skyldige i at have tæsket 22-årige Mark Simonsen så voldsomt i 2019, at han døde af det.

Det fortæller advokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for den ene af mændene.

- Retten er nået frem til, at der blev udøvet grov vold, og at det blev gjort af de to mænd i forening. Og at det er volden, der gav Mark de skader, som gjorde, at han afgik ved døden, siger hun.