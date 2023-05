Maria og Caroline bruger skoletiden på at tegne og forme

Derfor ønsker han, at alle uanset studieretning fik mulighed for at lære at tænke, som de gør på Det Visuelle Gymnasium.

- Det burde være obligatorisk at lære at tænke kreativt. Når folk søger her, så kigger jeg ikke på karaktergennemsnit, men på hvad de kan. Jeg beder om at se deres kreative arbejde, siger han.

En åben fremtid

Maria Kristine Høyer Kirkmand har brugt Det Visuelle Gymnasium til at prøve alt fra animation og tegning til fotografering og formning og har nu mange muligheder foran sig.

- Jeg har en million ting, jeg gerne vil, siger hun.

Ifølge kommunikation- og projektkoordinator hos Billedskolen, Suzanne Damgaard Taylor, oplever de positive tilbagemeldinger fra tidligere elever.

- De har et forspring i forhold til andre, som først skal i gang med at forberede sig til optagelsesprøven til eksempelvis Arkitektskolen. Når du har gået her, så ved du, hvordan du skal forholde dig til en kreativ opgave og en problemstilling, og du har de værktøjer, der skal til i rygsækken for at løse det, siger hun.