Netto opfører bæredygtig butik

En ny Netto er på vej ved Bygholm Bakker i Horsens. I dag mandag tages det første spadestik til en dagligvarebutik, der er noget anderledes, end vi normalt kender dem.

Butikken skal nemlig opføres i genanvendelige og bæredygtige materialer, hvor bygningens facader opføres i let adskillelige trækonstruktioner, og taget består af dansk produceret limtræ med sedumplanter, der både kan virke kølende om sommeren og holde på varmen om vinteren. Desuden skal der være store vinduer, som trækker dagslys ind i butikken, og opvarmningen og strøm kommer fra solceller.

Der skal sættes store vinduer i butikken, så der kommer dagslys ind.

Ny standard for byggeri af dagligvarebutikker

Ifølge Nettos ejer, Salling Group, er alle materialer nøje udvalgte med henblik på at minimere miljøpåvirkningen.

- Som stor dagligvarekæde i Danmark har vi et særligt ansvar for det miljø og samfund, vi er en del af. Vi vil gå langt for at realisere vores prioritering og ambition om at drive en mere bæredygtig forretning til gavn for både kunder, kolleger og samfundet omkring os, siger Michael Løve, der er direktør i Netto i pressemeddelelsen.

Butikken skulle være den første af sin slags i Danmark, og Netto håber, at fremtidens butikker kan få samme form.

- Vi håber og tror på, at byggeriet ved Bygholm Bakker bliver den nye standard i Netto. Vi tør tage nogle valg, som vi tror på vil gavne samfundet og nærmiljøet på lang sigt. Forhåbentlig kan vi ved at gå forrest præge og sætte en ny retning for, hvordan vi bygger og opfører dagligvarebutikker, siger Michael Løve.

Første spadestik tages mandag den 29. juni, og efter planen kan den nye Netto-butik byde kunderne velkommen inden jul.