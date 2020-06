Ny konstruktion af dæmning skal forhindre oversvømmelser af Horsens

Den 17. februar 2020 glemmer beboerne i Bygholm Åvænget ved Schüttesvej i Horsens formentlig aldrig.

Da Bygholm Sø truede med at gå over sine bredder og underminere den dæmning, som den stærkt trafikerede Schüttesvej går hen over, måtte beboerne i 11 boligblokke evakueres og tilbringe natten hos familie og venner, på hotel eller Forum Horsens.

Var vandet fra søen brudt gennem dæmningen, så ville ikke blot de 11 boligblokke være i farezonen - men en regulær flodbølge kunne have skabt store ødelæggelser på sin vej gennem det centrale Horsens, inden vandet ville nå fjorden.

Nu er Horsens Kommune klar med en plan om at bygge en helt ny dæmning for at forhindre en gentagelse.



Efter den ekstraordinært høje vandstand i februar 2020 er dæmnings-projektet blevet minutiøst gennemgået og gjort endnu mere robust.



Til september går arbejdet med at etablere en ny dæmning og en ny sluse ved Bygholm Sø og Schüttesvej i gang. Den nye dæmning bliver bygget med en lodret væg af jern - en såkaldt spuns - som skal sikre, at vandstanden i søen ikke igen kommer til at skabe problemer på Schüttesvej og for beboerne bag dæmningen.

Beslutningen om at lave en spuns er truffet, efter Horsens Kommune i februar 2020 måtte spærre Schüttesvej for al trafik. Det skete, fordi vandet stod så højt i Bygholm Sø, at der var risiko for, at vandet løb ind i den såkaldte vejkasse og underminere vejen. Samtidig var der så stort pres på dæmningen og slusen under vejen, at beboere fra det nærliggende område på Bygholm Åvænget blev evakueret.

- På det tidspunkt stod vi med et næsten færdigt projekt for, hvordan vi skulle etablere en ny dæmning i forbindelse med udvidelsen af Schüttesvej. Men efter hændelsen i februar har vi minutiøst gennemgået projektet igen, hvilket har gjort, at vi har justeret yderligere på, hvordan dæmningen bliver lavet, så den bliver endnu stærkere, siger Allan Lyng Hansen, afdelingschef i Affald og Trafik i Horsens Kommune.

Søen kan bruges som kar

Spunsen bliver rammet ned i jorden i bunden af søen og kommer til at gå helt op til vejen. Normalt bruger man spunse, når man bygger havne, og det er en meget robust løsning.

Med denne løsning kan vandet stige 90 centimeter i Bygholm Sø, uden det giver problemer. Med den massive tilstrømning af vand i søen i februar stod vandet ca. 40 centimeter over den normale vandstand.

- Så når vi nu laver en løsning, hvor vandet kan stige op til 90 cm, svarer det til rigtig, rigtig mange ekstra liter vand i Bygholm Sø. Vi kan med den her løsning bruge søen som et stort kar, når der kommer de ekstraordinært store mængder vand, som vi oplevede i februar, siger Allan Lyng Hansen.

Bygholm Åvænget ligger for foden af dæmningen, som holder Bygholm Sø på plads. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Automatisk sluse

Ændringerne i arbejdet med dæmningen betyder, at udvidelsen af Schüttesvej fra to til fire spor er blevet rykket til at gå i gang i september. Arbejdet med både dæmning og sluse er noget af det, der bliver sat i gang som det første.

Foruden en mere robust dæmning bliver der etableret en ny, automatisk sluse under vejen, som gør det nemmere at styre vandstanden i søen. Slusen måler løbende på vandstanden, så det bliver automatiseret, hvor meget vand der løber ud af søen og i Bygholm Å. Ved høj vandstand i åen kan der omvendt lukkes, så den på den måde fungerer som klimasikring af midtbyen.

Forventningen er, at arbejdet med den nye dæmning og slusen bliver færdigt i år. Ifølge kommunens trafikafdeling er forventningen, at udvidelsen af Schüttesvej vil være færdig med udgangen af august 2021.