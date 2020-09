Ny titel skal få flere danskere til at vælge snorkelbingo og Kaninoen

En tur med færgen til Endelave er fra i dag også en tur til Årets Ø i Danmark 2020-2021.

Den lille kattegat-ø har i flere år kæmpet hårdt for at holde gang i erhvervslivet og opretholde befolkningstallet. Konceptet Aktiv Ø er Endelaves forsøg på at skabe liv på øen, og det er netop den indsats, de nu hædres for.

- Det er overvældende, for det har været et sejt træk. Vi har kæmpet hårdt, men med den nye titel ser det endelig ud til, at flere kan få øjnene op for os, siger formand for idrætsforeningen på Endelave, Kim Andersen, der i foråret var med til at indstille øen til Årets Ø.

Ambitionen er at blive helårs-ø

Endelave er 13 kvadratkilometer og ligger i Kattegat - 70 minutters færgetur fra Snaptun ved Horsens.

Blandt øens 155 beboere og en række fritidsbeboere har mange frivillige bidraget til øens store succes, der oprindeligt begyndte som et gratis tre ugers sommerferie-tilbud til børn og unge for ti år siden.

Vores ambition er at blive en helårs-ø. Derfor skal aktiviteterne bredes ud over hele året, så flere mennesker kan se, hvor skønt det er på Endelave. Kim Andersen, formand, idrætsforeningen, Endelave

De sidste tre år har initiativet udviklet sig til Aktiv Ø-konceptet, der nu strækker sig længere end blot sommerferien og målretter sig alle aldersgrupper.

- Vores ambition er at blive en helårs-ø. Derfor skal aktiviteterne bredes ud over hele året, så flere mennesker kan se, hvor skønt det er på Endelave, og vi på den måde kan holde øen i gang, siger Kim Andersen.

Satser på Kaninoen

Ud over titlen som Årets Ø modtager Endelave også 50.000 kroner til at udvikle øen.

Pengene er øremærket til udvikling af Aktiv Ø, og det er særligt den 21 kilometer lange vandrerute Kaninoen, som skal promoveres yderligere.

- Mit gæt er, at kun to procent af danskerne har været på Endelave, så selvom vi har folk fra Tyskland og Holland, der kommer hertil for at gå Kaninoen, så er der stadig rigtig mange, der kan få øjnene op for, hvor skøn øen er, siger Kim Andersen og forklarer, at det netop er Kaninoen, der skal trække læsset i øens promovering.