Offer erklæret klinisk død: Endnu en anholdt i sag om grov vold i Horsens

20-årig mand erklæret klinisk død

Den 20-årige mand, der blev udsat for grov vold, blev tirsdag den 11. maj placeret i bagagerummet på den BMW, som kort efter forulykkede på Nørretorv i Horsens, efter at han havde været udsat for grov vold.

Den 20-årige mand er efterfølgende blevet erklæret klinisk død, og sigtelsen mod den 21-årige omhandler frihedsberøvelse og grov vold, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.