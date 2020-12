Retten i Horsens giver opsang til PET: Ryk ud med mere materiale, hvis I har noget

Advokat: PET har ikke forstået retsplejeloven

Men først torsdag udleverede PET en video- og en lydoptagelse fra begivenheden, efter at agenter var blevet afhørt som vidner. Videoen stammer fra en drone. Lyden blev optaget på agent 452 A's mobiltelefon.

- Det er meget kritisabelt, at det er blevet tilbageholdt, siger advokat Jan Schneider i en pause.

- Materialet er væsentligt for sagen og giver et langt mere objektivt billede end blot at høre agenternes forklaring om, hvad der skete, siger forsvareren.

I et brev forklarer PET sig med, at optagelserne skulle bruges til træning og evaluering. Formålet var et andet end efterforskning, og når det er tilfældet, kan PET tilbageholde oplysninger, lyder det.

- PET har ikke forstået retsplejeloven, siger advokat Jan Schneider.

I flere sager har domstolene slået fast, at forsvarerne skal have adgang til alt materiale, som kan have relevans - uanset om politiet har skaffet det med et andet formål.

Måske mere materiale tilbageholdt

En anden forsvarer, Michael Juul Eriksen, siger i retsmødet, at han er bekymret for, om der ligger mere hos PET.

- Jeg har en fornemmelse af, at der ligger væsentligt mere materiale i sagen, siger han.

På videoen ser man en hundefører fare frem mod en af de nu tiltalte, en serbisk mand på 38 år. Han jamrer højlydt. I en forseglet plastikpose havde han 25.500 euro med sig. Han vidste ikke, at han skulle hente våben, har han sagt.

Minutter inden anholdelsen var han i en bil kommet til rastepladsen i selskab med sin hustru og parrets barn på fire år. Hustruen er blandt de tiltalte.