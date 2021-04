Ringvej spærres under omfattende arbejde med at sikre mod oversvømmelser

Siden september sidste år har der været gang i et stort vejarbejde på Schüttesvej i Horsens, der normalt er byens stærkt trafikerede ringvej.

I februar 2020 måtte beboere i 11 boligblokke ved Bygholm Åvænget ved Schüttesvej evakueres, da dæmningen og slusen under Schüttesvej blev alvorligt udfordret, fordi ekstraordinært store mængder regnvand resulterede i en meget høj vandstand i Bygholm Sø. Det fik Sydøstjyllands Politi til at frygte, at det kunne føre til et digekollaps.