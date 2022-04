Rocklegender havner i Fængslet i Horsens

Der venter rockfans en fængslende oplevelse, når festivallen JAILBREAK løber af stablen i Horsens til august.

Rammen er den gamle fængselsgård i det tidligere Horsens Statsfængsel, der siden 2012 har båret navnet FÆNGSLET.

Og det er ikke hvem som helst, der kommer til at rocke fængselsgården i august. Festivalen præsenterer i dag et stort internationalt line-up med flere kendinge på spisesedlen.

Det formentligt største navn på plakaten er Motörhead-legenden, Phil Campbell. Waliseren kommer til Horsens - ikke med det verdenskendte Motörhead - men med bandet The Bastard Sons, der senest udgav et album i 2020 med titlen "We're the Bastards".