Scanner til ni mio. kr. indviet

Regionshospitalet har været under ombygning de seneste år, og i sidste ende skal hospitalet gå fra at være 46.000 kvadratmeter til 60.000 kvadratmeter stort.

MR-skanneren gør hospitalet i stand til at undersøge at undersøge hjerner, ryggen og led som skulder, knæ og håndled på et helt nyt og højt niveau.

Snoren blev i dag også klippet til nye moderne omgivelser. Blandt meget andet er der installeret nyt ventilationssystem og indsat nye vinduer.

Renoveringen sker for at opdatere og udbygge Regionshospitalet Horsens til et moderne og fremtidssikret akuthospital.