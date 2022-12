Stjernespækket gade skal genoplive handlen i Horsens

En af dem, der er med i BID-samarbejdet, er Thomas Schou. Han ejer to barer i gaden og betaler gerne til en pedel og er generelt glad for at være en del af et BID-samarbejde.



- Vi er jo en gade, hvor der er både dags- og natbutikker. Selvom jeg enemand besluttede, at jeg ville feje foran min forretning, så er det ikke sikkert, at naboen vil. Jeg synes, at det er fedt, at det er bare en fælles ting, siger Thomas Schou.