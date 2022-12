Hjælpen varmer i Poul Henriks hjerte - det strømmer ind med generatorer til Ukraine

Her sørgede Poul Henrik Jensen for, at den blev afhentet af en ukrainsk fragtmand, som kørte den videre til et hospital i byen Sumy.



I den forbindelse fortalte han også, at der er stor mangel på generatorer i landet, og det har altså givet stor respons.

- Der gik kun fem minutter, efter vi havde været på TV, så var den første i røret, der havde en generator. Nu har vi foreløbig været ude og hente 23 generatorer, fortæller Poul Henrik Jensen.

Alt bliver efterset

For at sikre at de generatorer, der sendes til Ukraine, kan benyttes, er det også lykkedes at få kontakt til frivillige, der sørger for, at de virker som de skal. Her har hjælpen også været overvældende, siger Poul Henrik Jensen.

- Vi postede et opslag på Facebook, og kort tid efter havde vi kontakt til en maskinmester, en elektriker og en landbrugssmed, der gerne vil hjælpe med at teste de her generatorer, inden de kommer videre.

Ifølge Poul Henrik Jensen bliver generatorerne blandt andet brugt til varmestuer, hvor borgerne kan komme ind og få varmen og lade deres mobiltelefoner op. Men de bliver også brugt bag fronten i køkkener og på lazaretter.