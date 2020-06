Voldsom brand i stuehus - beboer var på ferie

Artiklen er opdateret med de seneste oplysninger fra Sydøstjyllands Politi.

Et stuehus nord for Horsens er natten til søndag mere eller mindre brændt ned. Brandårsagen er endnu ukendt, og politiet forsøgte i første omgang forgæves at komme i kontakt med ejeren.

- Vi har fået kontakt til vedkommende, der var på ferie, og han er på vej hjem igen, fortæller vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Lars Grønlund.

Alarmen gik kort før klokken tre søndag hos Sydøstjyllands Brandvæsen. Da brandfolkene ankom til stedet, var der godt gang i flammerne, og skorstene forhindrede brandfolkene i at komme ind i huset.

- Det meste af stuehusets tag var overtændt, og vi kunne ikke komme ind i huset, fordi skorstenen væltede ned i gårdspladsen. Vi var samtidig nødt til selv at vælte endnu en skorsten for ikke at få den i hovedet, fortæller indsatsleder Søren Stidsen til TV SYD.

Gården ligger på Højbovej, og der er ikke umiddelbart skader på de heste, der står i en tilstødende stald.

