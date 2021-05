Sådan kommer du ud af livskrisen ifølge en psykolog, en præst og en psykoterapeut

Hvis du har en livskrise, som er så dominerende, at den skygger over alt i dit liv, skal du række ud efter hjælp hos andre. Det kan være relationer eller professionelle.



- Når der er kontakt mellem to mennesker, sker der noget. Selvom vi har brug for at trække os fra andre for at finde os selv, så opstår der dynamik i et møde med et andet menneske, som lytter, og som vi kan spejle os i, siger sognepræst Tine Baarts Andsager.

Psykolog Helle Folden Dybdahl oplever, at nogen bliver bange for deres reaktion på krisen og ikke forstår, hvorfor de reagerer så voldsomt.

- Det er vigtigt at forstå, at det ikke er unormalt at have en livskrise. Reaktionerne er sådan, en krise føles, siger hun.