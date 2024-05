Endelig var hun gammel nok til at være med til festen

Kravet er seks timers frivilligt arbejde, og at mindst én af den unges forældre er mellemleder på festivalen.

- Jeg kan huske, at jeg bare ikke kunne vente med at blive 15 år, så jeg kunne få lov til at være frivillig herude, siger Emma Søgård Døssing.

Man skal nemlig være fyldt 15 år, før man kan blive en del af Unge Crew'et. Emma Søgård Døssing er heller ikke i tvivl om, at hun kommer til at være frivillig på festivalen fremadrettet.

Frivillighed i blodet

Det er ikke kun Emma Søgård Døssing, som brænder for det frivillige. Både hendes mor og far arbejder på festivalen.

- Det er jo en del af vores DNA at være frivillig. Det er bare så fedt at føle sig til nytte og bidrage, samtidig med at vi er en del af et kæmpe fælleskab, som vi ikke kunne være foruden, fortæller Heidi Laura Søgård Døssing, som er Emmas mor.

Siden 2011 har Heidi Laura Søgård Døssing været frivillig på Jelling Musikfestival.

- I vores familie gør vi meget ud af at være frivillige i forskellige foreninger, så det kom ret naturligt for Emma, at hun også skulle være frivillig på Jelling Musikfestival, siger Heidi Laura Søgård Døssing.