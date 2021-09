100 millioner ekstra til fødende kvinder i Syddanmark

Rettidig omhu

Med det markante løft til fødeområdet i regionen ændrer det sig nu. I 2021 har der været omkring 400 flere fødsler end normalt. I 2020 blev der født 3.350 børn på Kolding Sygehus, mens det tal nok stiger til 3.605 i 2021.

I budgetforliget er der nu afsat 18 millioner kroner til mere personale på fødegangene i regionen. Derudover bygges samtlige 38 fødestuer i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg om til sansefødestuer, der skal forbedre fødeoplevelsen med lys, lyde og billeder.

Samtidig får Kolding Sygehus i omegnen af 60 millioner kroner til at forbedre mor-barn-faciliteterne.

- Jeg synes, det er rettidig omhu, og jeg synes, man gør det ansvarlige og fornuftige, at man tager konsekvensen ved at styrke området, siger Thomas Larsen.

Privat fødeklinik i Kolding

Region Syddanmark har arbejdet med en ny fødeplan, der skal sikre, at mor, barn og hele familien får de bedste vilkår for en god start på livet.

Blandt andet etableres to jordemoderledede fødeklinikker i henholdsvis Odense og Kolding.

I Odense vil regionen drive klinikken, mens der i Kolding bliver tale om en privat fødeklinik.

Den etableres i umiddelbar nærhed af Kolding Sygehus og skal hvert år være et tilbud til cirka 200 fødende kvinder i et forsøg på at aflaste Kolding Sygehus’ fødeafdeling samtidig med at give de fødende en valgmulighed.

Meningen med at placere klinikken i Kolding er ifølge Region Syddanmark, at der i tilfælde af akut behov for overflytning af mor eller barn, skal være kort til fødeafdelingen på sygehuset.