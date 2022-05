22-årig får stadfæstet dom for voldtægtsforsøg

Aftale om at slikke tæer

I byretten i januar afgav den 22-årige forklaringen om, at han og den 20-årige kvinde havde haft en aftale.

Aftalen handlede om, at den dømte tilfældigt havde mødt kvinden i en Netto, hvor den 22-årige overhørte, at den forurettede manglede penge og tilbød derfor 10-15.000 kroner for at komme og slikke hendes tæer hjemme i kvindens lejlighed.

Det stemmer dog ikke overens med kvindens forklaring og til dels anklageskriftet, skriver JydskeVestkysten.

Udover de tre års fængsel skal den 22-årige også betale en erstatning på 93.000 kroner for tort.