En 24-årig pædagogstuderende dømmes for uagtsomt manddrab på en 20-årig multihandicappet kvinde ved Retten i Kolding.

Den handicappede kvinde døde i badet.

Kvinden skal betale 20 dagbøder på hver 300 kroner, oplyser retten.

Den handicappede kvinde omkom under badning på et bosted i Vejle for snart to år siden. Hun blev kvalt i sit eget opkast, konkluderede landets højeste lægefaglige instans, Retslægerådet.

Den studerende, der var i lønnet praktik, sørgede ifølge anklagen ikke for en passende vandtemperatur og lod den handicappede uden sprog være alene i badet i næsten tre kvarter.



Den multihandicappede kvinde blev fundet livløs i badet med andengradsforbrændinger på blandt andet mave, ben og arme.