Borgmester beskylder universitet for dobbeltspil i nabostrid

- På baggrund af en helhedsvurdering og SDU’s strategiske hensyn, og såfremt det viser sig økonomisk bæredygtigt, peger pilen aktuelt på, at SDU indgår i et samarbejde med parter i Vejle-området. Det er en naturlig forlængelse af de aktiviteter, som SDU gennem en årrække har haft i Vejle, herunder virksomhedssamarbejder i Dandy Business Park og samarbejde om it-uddannelser med Green Tech Center i Dandy Business Park. Desuden er SDU solidt etableret på Vejle Sygehus, skriver Jens Ringsmose.

Foretræde i Folketinget

Normalt samarbejder borgmestrene i foreningen Trekantområdet Danmark om uddannelse og arbejdskraft. Men tidligere på måneden havde Koldings borgmester Knud Erik Langhoff (K) foretræde for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg, hvor han talte Koldings sag.

- På Christiansborg sagde jeg blandt andet, at Kolding i forvejen har en campus og et studiemiljø, og at det bør tale for at placere uddannelserne hos os. Desuden vil vi kunne få et større optag af studerende fra kommunerne sydfra. Det vigtigste er dog, at vi får uddannelser til Trekantområdet, siger Knud Erik Langhoff.

Borgmestre skal mødes

Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V), regner med, at Vejle får uddannelserne.

- Jeg er virkelig glad for SDU’s beslutning om at etablere en campus i Vejle. Det har vores fulde opbakning, og vi arbejder selvfølgelig for, at det lykkes. Der er selvfølgelig en del politik i det, og det følger vi med i, siger Jens Ejner Christensen.

Han oplyser, at uddannelserne også er på bordet ved borgmestrenes næste bestyrelsesmøde i Trekantområdet Danmark.

Bred aftale

Sidste sommer vedtog et bredt flertal i Folketinget, at op til 10 procent af uddannelsespladserne skal flyttes fra universiteter og professionshøjskoler i de fire største byer - og ud til mindre byer i Danmark.

Netop i disse dage forhandler forligspartierne om, hvor uddannelserne skal placeres. Det er tidligere meldt ud, at man forventer at have en aftale i løbet af foråret.