Borgmester har fået varmecheck, men har aldrig haft et gasfyr

Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff (K), undrer sig over, han har fået knap 6000 kroner i varmehjælp som kompensation for stigende gaspriser.



Han har nemlig aldrig haft et gasfyr i de 40 år, han har boet i sit hus. Det bliver opvarmet med fjernvarme.

- Jeg synes, at det er betænkeligt, at pengene har så lille værdi, at det kan ske det her, og ikke mindst at man ikke har mulighed for at ændre på det, siger Knud Erik Langhoff.

Konen fik pengene udbetalt

I alt er der blevet udbetalt 2,4 milliarder kroner som varmehjælp. Udbetalingen er sket automatisk til den ældste i husstanden, og derfor var det også Knud Erik Langhoffs kone, som er et år ældre end ham, der fik pengene udbetalt.

- Hun var i vores sommerhus i Blåvand, og pludselig en aften skriver hun til mig, at jeg skulle ringe, da hun så, at der var kommet penge ind på kontoen, fortæller borgmesteren fra Kolding.

- Og så har vi gået og tænkt på, hvad vi dog skulle gøre, fordi det er uretmæssigt udbetalt til os.