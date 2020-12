Covid-19 rammer EM

Nu er det første corona-tilfælde konstateret ved kvindernes håndboldeuropamesterskaber i Kolding.

På rundes første spilledag, torsdag, er en spiller fra Serbien konstateret positiv. Det betyder, at fredagens planlagte kamp mellem Serbien og Holland er udskudt til lørdag. Det oplyser det europæiske håndboldforbund, EHF, i en pressemeddelelse.

Svenske Aftonbladet skriver, at den positivetest er kommet, efter at det serbiske landshold er trådt ind i den såkaldte røde EM-boble, som skal isolere spillere, trænere, dommere, stabsmedlemmer og andre officials fra at komme i kontakt med omverdenen for at undgå smittespredning.

Det er det første covid-19-tilfælde, der er registreret i den lukkede boble.