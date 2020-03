Danskerne står sammen: Donerer gavekort til hjemløse

Normalt tjener hjemløse til dagen ved at sælge Hus Forbi, men på grund af smitterisikoen for corona-virus frarådes de at gøre det. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix

Normalt kan hjemløse tjene en skilling ved at sælge Hus Forbi landet over. Men i den ekstraordinære tid med corona-virus, er de blevet frarådet at sælge avisen på grund af smitterisikoen.

Det gør det svært at få pengene til at række til mad for de hjemløse. Derfor har Hus Forbi og Salling Group lavet over 6.500 gavekort på 75 kroner, som udsatte og hjemløse nu kan få, efter at både danskere og Salling Group har doneret penge på sammenlagt en halv million kroner.

- Vi har opfordret vores sælgere til at holde sig væk fra gaden, da de tilhører en gruppe af mennesker, som er ekstra udsatte i disse tider. Derfor er vi glade for, at vi sammen med Salling Group kan sætte et markant madinitiativ i søen og give vores sælgere en håndsrækning, siger sekretariatsleder i Hus Forbi, Rasmus Wexøe Kristensen.

Onsdag aften har Hus Forbi været rundt i Kolding, Fredericia og Vejle for at dele omkring 500 gavekort ud.

- Gavekortet er tænkt som et måltid til de udsatte, siger Rasmus Wexøe Kristensen og understreger, at det er problematisk, hvis den nuværende situation varer ved i længere tid.

Den største fejl vil være at tøve

Indsatsen startede, fordi danskerne på eget initiativ begyndte at donere penge til de hjemløse. I løbet af weekenden havde 14.000 danskere derfor skænket penge til Hus Forbi, og det fik foreningen til at handle på forskellige initiativer.

- Lige nu er vi også i gang med at lave en aftale med Danhostel om, at de, der ikke har andre steder at overnatte, kan indlogere sig der, fortæller Rasmus Wexøe Kristensen.

Hvordan budgettet ser ud, og om pengene rækker til det hele, er endnu uvist. Men lige nu er det også uden betydning, mener sekretariatslederen:

- Situationen er meget kritisk, og det kalder på, at vi gør noget. Som Mette Frederiksen så flot sagde tirsdag på pressemødet: "Den største fejl vil være at tøve." Jeg har det på nøjagtig samme måde. Lige nu handler vi, fordi vi kan se, at der er mennesker, der ikke har noget andet.

De uddelte gavekort gives til en række samarbejdspartnere, f.eks herberger og væresteder som har et godt lokalt kendskab. De står efterfølgende for at uddele dem til de udsatte og hjemløse borgere.