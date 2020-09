Dyreinternat i opråb: Færre vil have vores hunde og katte

Normalt er der rift om de hunde eller katte, der på Dyreværnets internat i Kolding venter på et nyt hjem. Men i år er interessen dalet markant, hvis man spørger internatets leder Gitte Visbech.

- Tidligere kunne vi godt have fem ansøgere på én hund, nu har vi har oftest kun en enkelt interesseret pr gang. Samtidig er hundene og kattene hos os dobbelt så lang tid som normalt, fortæller hun.

Siden Dyreværnet i foråret 2016 åbnede sin afdeling i Kolding, har det driftige internat på Gabølvej ved Seest skaffet nye familier til intet mindre end 435 hunde og 112 katte. I år er der foreløbigt fundet nye hjem til 54 hunde. Det er færre end normalt. Den helt store forskel fra tidligere år er dog interessen for dyrene.

- I de fem år jeg har været internatsleder for Dyreværnet Kolding, har jeg aldrig oplevet noget lignende, siger Gitte Visbech, der i år ikke har holdt sit traditionelle åbent hus i august.

- På grund af coronavirus har vi aflyst det. Der kan godt komme 1.000 mennesker, og det er jo for mange i disse tider. Men derfor har vi måske ikke været så synlige som ellers, giver hun som endnu en mulig forklaring på, at 2020 har været et sløjt år for hendes hunde og katte.

Kræsne kunder

Gitte Visbye oplever også, at folk stiller endnu højere krav end normalt til deres nye kæledyr. For eksempel hører hun tit, at hundene skal kunne være alene hjemme.

- Jeg fornemmer, at folk er blevet mere kræsne. Der må ikke være fejl og mangler ved dyrene, og det er der jo ofte. Der er jo en grund til, at de bliver fravalgt af deres tidligere ejere, siger hun.

Internatet lægger vægt på at finde det rigtige match til kæledyrene, så de ikke dukker op igen senere.

- Vi ser gerne, at dyrene lever deres liv færdigt hos de familier, der tager dem ind. Vi lejer ikke dyrene ud. De skal helst sendes ud i blivende hjem, understreger Gitte Visbech.

Internatet i Kolding har en politik om ikke at aflive kæledyrene. De bliver på stedet, indtil det perfekte match opstår. Det betyder samtidig, at internatet kan blive nødt til at afvise kæledyr, hvis pladsen bliver for trang.

- Vi kan risikere, at vi ikke kan tage imod dyr, folk gerne vil aflevere. Det er ikke en god situation for nogen, mener hun.

Prisen for at adoptere en hund er 3.000 kroner, mens en kat koster 1.000 kroner.

Dyreværnets andet internat ligger i København, og her har adoptionerne ligget på sit vanlige niveau. Det samme gælder for Dyrenes Beskyttelse ved Fyns Internat, der oplyser til TV SYD, at de i år ikke har mærket nogen ændring i efterspørgelsen på deres dyr.