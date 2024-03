Efter 26 år med motorolie skulle hun pludselig til at bestille mælk

- Jeg kunne godt være bekymret i begyndelsen for, om opbakningen var der, men det er den. Det går som det skal, og jeg har en lille fremgang.

Og selvom der er en Brugs tre kilometer væk, handler de lokale stadig lokalt, som de lovede for et år siden.

- Jeg har ikke fortrudt et eneste sekund og kan ikke forestille mig at lave noget som helst andet, siger den fødselsdagsramte købmand.

Og kunderne er tilfredse:

- Jeg kommer her næsten hver anden dag. Det betyder meget for byen at have en købmand, fortæller Henning Hougaard Petersen, der er pensionist.