Kolding vejer skolebørn mindre – det møder nu skarp kritik fra børnelæge

- Jeg synes, det er den forkerte vej at gå. Det er enormt vigtigt at kommunikere som sundhedsfaglig, og det er et adelsmærke at kunne veje og kommunikere børns vægt til dem. Børnene risikerer sygdomme i hjerte, hjerne og hele kroppen. De risikerer en dårlig vækst og trivsel, og der er vægten en meget følsom måling til at fange den slags sygdomme, siger Jens-Christian Holm.

Mere trivsel, mindre vejning

Kolding Kommune har sat gang i projektet for at fokusere på barnets mentale helbred, for vejningerne fører alt for meget negativt med sig, lyder det fra kommunen.

- Vi er interesserede i, at vores børn trives. Men når et barn bliver vejet og får at vide af en myndighedsautoritet, at det vejer for meget, så føler det sig ikke rigtigt. Og så er det svært at have en dialog om, hvordan man egentlig går og har det.