Kommuner vil gerne i dialog om video-overvågning af hjemmehjælpere

Hos KL vil man gerne drøfte sagens perspektiver med FOA, siger Michael Ziegler, (K), formand for KL’s løn- og personaleudvalg.

– Vi arbejder sammen med de andre parter i plejesektoren hele tiden på, at der er tillid mellem borgere, pårørende og medarbejdere rundt i hjemmeplejen. Det allerbedste er jo det, som vi heldigvis ser langt de fleste steder, nemlig at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde, hvor borgerne ikke føler det nødvendigt at overvåge, og hvor personalet ikke oplever at blive overvåget, når de udfører deres arbejde, siger Michael Ziegler til Danske Kommuner

Han og KL havde helst undgået sådan en sag - men tager Arbejdsrettens afgørelse til efterretning og er tilfredse med resultatet.

- Som kommunen er vi forpligtet til at give borgerne den pleje og omsorg, som de har brug for. Vi tager dog meget gerne en dialog med FOA og hører deres vurdering af, hvilke perspektiver dommen rejser, siger Michael Ziegler.

Kolding Kommune vil trods medhold i Arbejdsretten ikke tvinge kommunale dagplejere til arbejde i det pågældende hjem, som nu får pleje af personale i et privat firma på kommunens regning.