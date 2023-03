Lokal faldskærmsklub investerer i en grønnere fremtid med ny flyvemaskine

Men pengene for fra den gamle flyver og fondene, var kun nok til at dække cirka halvdelen af prisen på klubbens nye flyvemaskine. Den resterende halvdel har de i stedet lånt sig til.

Bedre for miljøet

Den nye flyver betyder, at der er plads til flere springere ad gangen, hvilket resulterer i mindre ventetid for medlemmerne - og så er den samtidig langt mere miljørigtig at flyve med.

- Vi har nu en flyver, der på sigt kan komme til at flyve på miljøbrændstof i stedet for oktan 100 benzin, som er blyholdig og ret forurenende, forklarer Mads Riber.

Om få uger skulle den nye flyvemaskine være klar til første tur, og der bliver med sikkerhed kamp om pladserne blandt springerne.