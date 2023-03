20-årige på dannelsesrejse har cyklet næsten 10.000 kilometer

Drivkraften på turen har for Julie Hölck Østergaard og Ida Engstad Poulsen i høj grad været at bevise og ikke mindst modbevise, hvad to 20-årige piger egentlig er i stand til.

Allerede inden de tog afsted, blev de mødt at folk, der mente, de havde sat urealistiske mål, og som tvivlede på, at de kunne klare det. En holdning de også har mødt i alle lande, de er cyklet igenenm.

- Vi håber, vi kan være med til at inspirere andre til, at man sagtens kan gøre den slags her, hvis man bare sætter sig for det, og at det slet ikke er så farligt, som folk vil have det til, siger de.

Inden afrejsen var der også mange, der var bekymrede på pigernes vegne i forhold til, om det overhovedet er sikkert for to unge kvinder at rejse alene igennem sydamerikanske lande. En bekymring, der ifølge pigerne er blevet gjort til skamme.

Rejsen fortsætter

Undervejs på deres rejse har Cykelpigerne en indsamling til Kræftens Bekæmpelses afdeling “Kræft er ikke for børn” kørende, hvor alle der lyster kan bidrage til den gode sag. De har også en aftale med en lokal forening i Give, der giver 50 øre pr. cyklet kilometer på rejsen.

- Vi startede indsamlingen, fordi vi føler, det er lidt egoistisk at bruge så mange penge på en rejse, som vi gør. Vi håber, at vi med indsamlingen kan hjælpe til, at andre også kan få mulighed for at opfylde deres drømme i et liv uden kræft, siger Cykelpigerne, og tilføjer at det også er en ekstra motivation til at træde i pedalerne.

Indsamlingen er i skrivende stund godt på vej til at runde 10.000 kroner