Mand har solgt 381 ulovlige kopier af populært maleri og tjent tusindvis af kroner

Ved salget af de 381 ulovlige kopier opnåede den 50-årige mand ifølge anklageskriftet et udbytte på ikke under 64.350 kroner.



Det var Bagmandspolitiet, der havde rejst tiltale mod den 50-årige mand for krænkelse af ophavsretten.

Ulovlig kopiering straffes hårdt

- Straffen på to måneders ubetinget fængsel viser, at man skal tænke sig grundigt om, inden man falder for fristelsen til at kopiere og sælge populære fotos og malerier, siger anklager Christian Raaholt Hahn fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Udover fængselsstraffen på 60 dage besluttede Retten i Kolding, at udbyttet på 64.350 kroner konfiskeres.



- Min klient har tilstået sagens faktiske indhold - men han overvejer nu, om han vil anke dommen for at få nedsat straffen på de to måneders fængsel, oplyser den dømtes forsvarer, advokat Lars Dahl-Nielsen fra Vejle.

Den krænkede rettighedshaver ønsker ikke at kommentere sagen - men har givet sin tilladelse til, at TV SYD kan vise værket ”Nytårsfesten 2018” ved omtale af retssagen.