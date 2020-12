Marianne fra Kolding er årets frivillige i Danmark

- Jeg har været super stolt siden april, men har ikke måttet sige noget. Det er lang tid at vide, uden at kunne snakke om det, men nu er jeg lettet, fortæller Marianne Junggren Kjær.

Til daglig er hun pædagog i en sfo i Lunderskov og samtidig leder for 1.200 frivillige i Region Syddanmark for beredskabsforbundet. Oven i alt det er hun desuden frivillig hos Trekantbrand i Kolding. Alt i alt noget der fylder det meste af hendes tid ud.

- Jeg bruger meget tid på at være frivillig, men tæller ikke timer. Jeg gør det, fordi det er spændende og sjovt at gøre noget for andre, for så får jeg også noget tilbage, siger hun.

Normalt foregår uddelingen af prisen på Frederiksberg Slot, men Forsvarsministeriet havde flyttet seancen til Vejle Brandstation af praktiske årsager.

Forsvarsminister: Det lange seje træk

Marianne Junggren Kjær har ikke udført en enkeltstående heltegerning, der berettiger hende til frivillighedsprisen. Hun har derimod påtaget sig det lange, seje og ofte oversete træk ved altid at hjælpe og glæde folk omkring sig.

- Alle landets frivillige fortjener en stor tak og respekt for deres indsats. De tilsidesætter sig selv for at yde en indsats for andre. Men der er også grund til at sige en ekstra tak til dem, der yder en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats. Det gør Marianne Junggren Kjær. Og derfor er jeg glad for at overrække hende prisen i år, sagde forsvarsminister Trine Bramsen i sin tale.

Marianne Kjær har været frivillig i Beredskabsforbundet siden 1992. Nu skal diplomet sættes i ramme og hænges op derhjemme.