Museum Kolding har fundet sin direktør

- Jeg er meget stolt over at få mulighed for sammen med engagerede medarbejdere at være med til at opbygge det nye Museum Kolding. Lokalhistorien og Danmarks sølvsamling skal være med til at styrke Kolding som kultur og designby, siger Rune Lundberg om sit nye job i en pressemeddelelse.

Skamlingsbankens nye oplevelsescenter, Christiansfelds levende kulturhistorie og Staldgården med sine smukke bygninger på slotsbanken ved siden af Koldinghus rummer uanede muligheder for at folde kulturhistorien ud og skabe nye mødesteder og oplevelser i byens rum, fremhæver Rune Lundberg.

Rune Lundberg bor i Skælskør, er gift og far til to børn på 18 og 20 år. I forbindelse med jobskifte søger han lejlighed i Kolding.