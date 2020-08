Overblik: Disse borgmestre genopstiller - fire overvejer stadig

Om godt fire måneder rammer kalenderen 2021. Et år som politisk vil komme til at stå i kommunalvalgets tegn. Ikke mindst for de 14 borgmestre i TV SYDs sendeområde, som i denne tid går i overvejelser om fremtiden.

I går meddelte Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V), at han giver borgmesterkæden videre ved årsskiftet til 2022. Vejens borgmester, Egon Fræhr (V), har også meddelt, at han ikke genopstiller til byrådet. Men hvad med resten?

Læs også Kolding skal have ny borgmester

TV SYD har spurgt de resterende 12 borgmestre, om de har planer om at tage endnu en periode på posten. Få overblikket her:

DE OVERVEJER

Ib Kristensen (Venstre), borgmester i Billund Kommune:

Billunds borgmester, Ib Kristensen (Venstre). Foto: Martin Binnerup

Lysten til at være borgmester er der fortsat hos Billunds 69-årige borgmester, der har stået i spidsen for byrådet siden 2007. Alligevel er det uvist, om Ib Kristensen genopstiller.

-Jeg er meget uafklaret. Jeg har et spændende job, som jeg er utroligt glad for. Men jeg har også en dåbsattest, der fortæller, at jeg fylder 70 til næste år, så alderen er bestemt med i mine overvejelser. Jeg har planer om at give mit parti en melding her i efteråret, siger Ib Kristensen.

Erik Buhl Nielsen (Venstre), borgmester i Varde Kommune:

Varde-borgmester Erik Buhl Nielsen (V). Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Varde Kommunes 63-årige borgmester har haft sit hverv siden 2014, men har endnu ikke taget stilling til fremtiden efter KV 21:

- Jeg er reelt uafklaret. Jeg har sagt til mit bagland, at det er en god ide at overveje, hvem der skal være fremtidens kandidat. Om vedkommende så får et eller fem års læretid, det må tiden vise, siger Erik Buhl Nielsen.

Sofie Valbjørn (Alternativet), borgmester i Fanø Kommune:

Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn (Å).

Foråret har budt på en noget tumultarisk periode for den 44-årige borgmesters parti. Sofie Valbjørn truede tidligere på året med at melde sig ud af partiet på grund af balladen omkring Alternativets leder, Josephine Fock. Hun blev dog i partiet efter, at et spinkelt flertal afgjorde, at der fortsat var tillid til partiformanden. Om det er den sag, der gør Sofie Valbjørn uafklaret i forhold til borgmesterposten vides ikke. I en mail til TV SYD skriver hun følgende:

- Der er stadig lang tid til kommunalvalget, og jeg er endnu ikke afklaret.

Hans Peter Geil (Venstre), borgmester i Haderslev Kommune:

Borgmester i Haderslev, H.P. Geil (V). Foto: Lucas Mæng, TV SYD

Om Hans Peter Geil vil fortsætte som Haderslevs borgmester står hen i det uvisse. Han kommer det ikke nærmere end følgende:

- Jeg fortæller om min beslutning den 1. oktober. Det er sådan, det er blevet besluttet, at processen er, siger H.P. Geil til TV SYD.

DE GENOPSTILLER IKKE

Jørn Pedersen (Venstre), borgmester i Kolding Kommune:

Jørn Pedersen (V) er nuværende borgmester i Kolding. Foto: Frank Blauenfeldt, TV SYD

Kolding skal have ny borgmester efter kommunalvalget næste år. Det ligger fast efter, at Jørn Pedersen i går melddelte sin afgang ved udgangen af 2021. Han har haft borgmesterposten siden 2010, og mener at det må være længe nok.

- Jeg mener, det er vigtigt, at man som borgmester har nylig erfaring med verdenen udenfor det politiske, og at man er med til at sikre, at der hele tiden er nytænkning og foranderlighed på posten – så to til tre perioder er optimalt, synes jeg. Samtidig synes jeg også, at det er nu, jeg skal videre, hvis jeg skal have en ny karriere udenfor rådhuset. Og det skal jeg, for som 52 årig er der mange gode år i mig endnu, sagde Jørn Pedersen mandag til TV SYD.

Egon Fræhr (Venstre), borgmester i Vejen Kommune:

Vejens borgmester Egon Fræhr (Venstre).

Heller ikke borgmesterkollegaen i Vejen Kommune Egon Fræhr ønsker at fortsætte for en ny periode. Han har været borgmester siden 2007 og fylder 70 år i 2021.

- Jeg har været glad for at varetage opgaven som borgmester, men jeg har besluttet efter 20 år ikke at genopstille og i stedet bruge min energi på noget andet. Så når denne periode udløber om knapt halvandet år må nye og yngre kræfter påtage sig opgaven og ansvaret, sagde Egon Fræhr tidligere i august, da han meldte ud, at han ikke genopstiller til borgmesterposten ved KV 21.



DE GENOPSTILLER

Peter Sørensen (Socialdemokratiet), borgmester i Horsens Kommune:

Horsens Kommunes borgmester Peter Sørensen (S). Foto: Christian Kallenbach

- Jeg genopstiller, hvis partiets medlemmer peger på mig. Det afgøres først til foråret.

Sådan lyder det korte svar fra Peter Sørensen (S).

Han har haft borgmesterhvervet siden 2012, hvor han overtog posten efter Jan Trøjborgs pludselige død.

Kasper Glyngø (Socialdemokratiet), borgmester i Hedensted Kommune:

Kasper Glyngø lover mere borgerindragelse i år 2019. Foto: Thor Hedegaard

Hedensteds 44-årige borgmester har blot siddet i stolen en enkelt periode. Han håber derfor at kunne fortsætte efter KV 21.

- Min plan er at genopstille. Der er nogle ting, man først skal finde ud af, når man sætter sig i den her stol. Nu er der ved at komme facon over tingene og nogle af de projekter, jeg har sat i værk begynder at folde sig ud. Det vil jeg gerne følge til dørs, siger Kasper Glyngø.

Jens Ejner Christensen (Venstre), borgmester i Vejle Kommune:

Jens Ejner Christensen (V) er borgmester i Vejle. Foto: TV SYD

- Jeg har da mod på at prøve en gang mere, siger Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen, der blev valgt til posten ved kommunalvalget i 2017. Det 52-årige tidligere folketingsmedlem siger selv, at han er havnet i sin drømmestilling.

- Vejle er inde i en fantastisk udvikling med vækst og flere tilflyttere. Der er masser af spændende ting at tage fat på, så jeg håber, at jeg kan få mandat til en periode mere, siger han.

Jacob Bjerregaard (Socialdemokratiet), borgmester i Fredericia Kommune:

Borgmester i Fredericia, Jacob Bjerregaard (S). Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

- Jeg genopstiller ved næste valg, lyder det fra Jacob Bjerregaard, der siden 2014 har været borgmester i Fredericia.

Jacob Bjerregaard er født i 1977 og tidligere folketingsmedlem fra 2011-2013.

Jesper Frost Rasmussen (Venstre), borgmester i Esbjerg Kommune:

Borgmester i Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen (V). Foto: Finn Grahndin

Esbjergs 45-årige borgmester er også forholdsvis ny i hvervet, som han overtog ved årsskiftet 2018.

- Venstre i Esbjerg Kommune holder opstillingsmøde til spidskandidaten den 1. september 2020. Jeg har meddelt, at jeg gerne stiller mig til rådighed til endnu en periode, hvis Venstres medlemmer ønsker det, skriver Jesper Frost Rasmussen i en mail.

Thomas Andresen (Venstre), borgmester i Aabenraa Kommune:

Thomas Andresen (V) er borgmester i Aabenraa kommune. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Han har været borgmester siden 2014 og håber på fortsat opbakning fra vælgerne. 56-årige Thomas Andresen har stadig mange visioner for Aabenraa Kommune - blandt andet for havnearealet ved Enstedværket.

- Vi har store planer for havnen, som skal skabe arbejdspladser og vækst til området på en bæredygtig måde. Det er noget af det, som jeg brænder for.

- Jeg føler stadig glæde og udfordring ved mit job. Så længe jeg kan udvikle på kommunen, så fortsætter jeg, siger Thomas Andresen.

Erik Lauritzen (Socialdemokratiet), borgmester i Sønderborg Kommune:

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S). Foto: Vibeke Marcussen, TV SYD

- Jeg er af mit parti valgt til at være borgmesterkandidat igen. Så det er sådan set afklaret. Og det glæder jeg mig meget til, siger 60-årige Erik Lauritzen, der har været borgmester i Sønderborg siden 2014.

Det er et fantastisk job at være borgmester i en kommune i udvikling. Og der er mange spændende ting, jeg gerne vil følge til dørs. Så jeg er meget klar på en periode mere, siger han.

Henrik Frandsen (Venstre), borgmester i Tønder Kommune:

Tønders nuværende borgmester, Henrik Frandsen (V). Foto: Ole Møller, TV SYD

- Hvis vælgerne giver mig mandat til det, så fortsætter jeg gerne med at være borgmester i næste valgperiode.

Sådan lyder det fra Tønders siddende borgmester, Henrik Frandsen, der ellers i juni blev vraget som Venstres spidskandidat til borgmesterposten i Tønder.

I juni vandt Martin Iversen snævert foran Henrik Frandsen en afstemning om at blive Venstres borgmesterkandidat til kommunalvalget i 2021. Siden har partiets tre udvalgsformænd Irene Holk Lund, René Andersen og Bo Jessen meldt ud, at de ikke stiller op for Venstre igen.

Der har været rygter om, at Henrik Frandsen laver sin egen borgerliste, og det ville han i sidste uge hverken be- eller afkræfte.

- Jeg kan kun sige, at jeg stiller op til næste valg, og jeg går efter stadig at være en central del af det politiske arbejde i Tønder. Nærmere kan jeg ikke komme det, sagde han til TV SYD den 21. august.