Overblik: Forstå minkaftalen på tre minutter

Den længe ventede politiske aftale om kompensation til landets minkavlere faldt på plads mandag aften.



Den socialdemokratiske regering har aftalt med Venstre, De Radikale, SF og Liberal Alliance, at landets minkavlere og følgeerhverv skal kompenseres for, at regeringen i november sidste år beordrede alle mink i Danmark aflivet.

Aftalen indebærer, at minkavlerne får erstatning for tabet af deres forretning. Samtidig får de avlere, der gerne vil blive i erhvervet, mulighed for at vælge en såkaldt dvalemodel, som gør, at de kan ligge erhvervet i dvale, til det er sundhedsmæssigt forsvarligt at genoptage minkavlen. Læs mere om kompensationsmodellens hovedpunkter herunder:

Minkavlerens valg:

1. Minkavleren skal vælge mellem en erstatningsmodel og en dvalemodel.

2. En taksaktor gennemgår minkavlerens farm og fastsætter de relevante værdier afhængig af valget af model.

3. Erstatningen udbetales hurtigst muligt. Minkavleren har mulighed for at klage over erstatningens størrelse. Konkurstruede avlere kan få særlig hjælp.

Sådan ser erstatningsordningen ud:

Minkavlerne modtager en erstatning for de mink, der er slået ned i 2020, men som ikke blev pelset og derfor ikke kan sælges.

Minkavlerne modtager desuden erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030.

Den forventede restværdi af minkavlernes uudnyttede ting (eksempelvis stalde og bure) erstattes.

Avlere kan ikke efter at have modtaget fuld erstatning senere genoptage brugen af de

aktiver, der er blevet erstattet.

Sådan ser dvalemodellen ud:

Det skal være muligt for de avlere, der ønsker at blive i minkavlererhvervet at lægge deres produktion i dvale til og med 31. december 2021, eller til det igen er muligt og sundhedsfagligt forsvarligt at drive minkavl i Danmark.

Avlere, der vælger dvalemodellen, skal kompenseres for: