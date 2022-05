Politiet finder nedgravet lig - to mænd og en kvinde er sigtet men nægter sig skyldige

Tre personer sigtet for manddrab

To mænd på henholdsvis 32 og 39 år, samt en 35-årig kvinde, alle fra Kolding-området, er blevet anholdt og sigtet for drab på den 43 årige. De blev torsdag kl. 14 fremstillet i grundlovsforhør.

Alle tre nægter sig skyldig. Sigtelsen lyder på §237, at på ukendt sted og metode at have dræbt en 43-årig. Straffen for manddrab lyder på fængsel fra fem år til livstid.

Det er politiets opfattelse, at den afdøde mand og de tre anholdte kendte hinanden i forvejen.

Den afdøde skal obduceres.

Pårørende til den 43 årige mand er blevet underrettet.

Sydøstjyllands Politi beder om respekt for arbejdet med at sikre beviser i sagen og opfordrer derfor offentligheden til at blive væk fra det afspærrede område for ikke at forstyrre efterforskningen.