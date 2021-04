Se billederne: Dronningen indtager Koldinghus med sine personlige broderier

Dronningen ankom fredag i høj solskin til Koldinghus for at åbne to udstillinger.

Kongernes Samling i København har udvidet med en tredje afdeling på Koldinghus, og det markeres fredag med to udstillinger.

Dronning Margrethe skal åbne begge udstillinger. Hun er dog ikke alene, idet hendes søster prinsesse Benedikte deltager som æresgæst, da prinsessen er æresprotektor for slottet.



Ved årsskiftet overtog Kongernes Samling driften af Koldinghus, som nu er i selskab med Rosenborg og Amalienborg, men på grund af coronapandemien, er den officielle åbning først i dag.